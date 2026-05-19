Negli ultimi mesi, Samira Lui ha ottenuto diversi impegni televisivi che hanno incrementato la sua visibilità e popolarità. Nel frattempo, circolano voci su una possibile crisi con il suo storico fidanzato e sulla cancellazione del matrimonio che sembrava imminente. La questione ha fatto discutere tra i fan e i media, senza che siano emerse dichiarazioni ufficiali da parte dell'interessata. La coppia non è stata vista insieme in pubblico e non sono stati diffusi dettagli sui motivi di questa situazione.

Negli ultimi mesi Samira Lui sta vivendo un periodo ricco di soddisfazioni professionali, tra nuovi impegni televisivi e una popolarità sempre più forte. Eppure, accanto ai successi lavorativi, continuano a rincorrersi indiscrezioni sulla sua vita privata e, in particolare, sulla relazione con Luigi Punzo. Le nozze, che sembravano ormai vicine, sarebbero infatti finite nuovamente in stand-by e adesso qualcuno inizia persino a parlare di una possibile crisi tra i due. A far crescere i sospetti sono stati alcuni rumors circolati nelle ultime ore, che hanno inevitabilmente acceso la curiosità dei fan della showgirl. Samira Lui non si sposa: è crisi col fidanzato storico?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Samira Lui, matrimonio saltato? Che succede col fidanzato storico? C’è chi sostiene che ci sia crisi…

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