Salvini | via la cittadinanza

Dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a Modena, le polemiche si sono accese tra le forze di maggioranza e di opposizione, con accuse di sciacallaggio che si sono susseguite. In questo clima di tensione, il leader politico ha annunciato una proposta che prevede la revoca della cittadinanza, suscitando reazioni contrastanti e alimentando il dibattito pubblico. Le dichiarazioni hanno generato una serie di commenti e prese di posizione da parte degli altri esponenti politici e delle associazioni coinvolte.

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"Sciacallo" a chi? Dopo i tragici fatti di Modena tra maggioranza e opposizione volano accuse incrociate di sciacallaggio. Ma non solo. La vicenda alimenta da subito un duello all’interno del centrodestra, in particolare tra i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. La Lega invoca sin dal primo momento una stretta sulle regole per la cittadinanza e i permessi di soggiorno, Fratelli d’Italia frena e Forza Italia sottolinea che la materia è troppo delicata per farne terreno di "scontro ideologico". Il Carroccio rilancia la proposta di legge a cui, assicura Salvini, si lavora da tempo, che prevede la revoca "della cittadinanza agli stranieri che commettono reati" e l’idea che circola in ambienti della Lega è ampliare la gamma di reati previsti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini: via la cittadinanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Modena, Salvini : Via il permesso di soggiorno… ops, era italiano Sullo stesso argomento Modena, Matteo Salvini: "Revocare la cittadinanza a chi commette reati"Dopo i fatti di Modena, in cui Salim El Koudri ha travolto con l’auto numerosi passanti ferendone otto, Matteo Salvini è intervenuto duramente... Salvini: “La proposta per la revoca della cittadinanza è già in discussione”ROMA – “La politica non deve inseguire la cronaca”, “quello che accade semmai deve accelerare” le scelte. Modena, Salvini ancora all’attacco: Via la cittadinanza a chi commette reati. Pd: Cavalca paura x.com Salvini: via la cittadinanzaIl leader leghista insiste su Salim. Tajani lo gela: è italiano, non si può fare. . msn.com Salvini attacca su cittadinanza. FdI-FI: la legge di revoca c’è già. Schlein: basta strumentalizzareIl vicepremier Tajani insiste, sulla scia del caso di Modena: per cancellarla servirebbe modificare le norme. Donzelli: dettagli pratici da considerare ... repubblica.it