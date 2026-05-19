Salvini | Revocare cittadinanza a El Kudri Piantedosi | è un italiano malato
Nelle ultime ore, si è aperto un dibattito pubblico attorno alla richiesta di revoca della cittadinanza di un cittadino, avanzata da un esponente politico. Il ministro dell’Interno ha commentato la situazione definendo l’individuo come un italiano afflitto da problemi di salute mentale. Secondo il ministro, il disagio mentale rappresenta un elemento evidente nel caso, e si suggerisce di concentrarsi su questa componente per valutare la questione. La vicenda ha suscitato reazioni e riflessioni nell’opinione pubblica.
Le immagini drammatiche di via Emilia centro a Modena hanno fatto subito pensare al peggio: l’ombra del terrorismo, l’ennesimo attentato nel cuore dell’Europa. Ma la realtà che sta emergendo dalle indagini è diversa. Non si tratta di una cellula jihadista pronta a colpire, almeno secondo gli elementi raccolti finora, ma di una tragedia che mette a nudo i limiti del nostro sistema di assistenza. Eppure, nel governo è già scontro aperto su come catalogare l’orrore. LEGGI ANCHE? El Kudri scriveva: “Bastardi cristiani di me., voi e il vostro Gesù Cristo” A provare a spegnere il fuoco è direttamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Intervistato dal Resto del Carlino, il capo del Viminale ha spostato il baricentro del dibattito lontano dagli slogan: non è un caso di immigrazione clandestina, non c’è la regia dello Stato Islamico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Piantedosi: Sembra soprattutto una situazione di disagio psichiatrico. Crosetto: episodio legato alla sfera psicologica individuale. Salvini: Revocare la cittadinanza. Italiano, escluso terrorismo e immigrazione. Ma Salvini ci è o ci fa? x.com
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