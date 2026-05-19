Salvini | Revocare cittadinanza a El Kudri Piantedosi | è un italiano malato

Nelle ultime ore, si è aperto un dibattito pubblico attorno alla richiesta di revoca della cittadinanza di un cittadino, avanzata da un esponente politico. Il ministro dell’Interno ha commentato la situazione definendo l’individuo come un italiano afflitto da problemi di salute mentale. Secondo il ministro, il disagio mentale rappresenta un elemento evidente nel caso, e si suggerisce di concentrarsi su questa componente per valutare la questione. La vicenda ha suscitato reazioni e riflessioni nell’opinione pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui