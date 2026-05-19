Salvini | Ha falciato la folla usato il coltello e insultato Gesù Ma per la sinistra l' attentatore sono io

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader di un partito di destra ha commentato una vicenda che lo vede coinvolto, affermando che la stampa di sinistra lo accusa ingiustamente di essere l’autore di un episodio violento. Ha descritto l’attentatore come qualcuno che avrebbe agito con armi e insulti, ma si è detto sorpreso di questa attribuzione, sottolineando che la sua posizione politica non corrisponde a comportamenti aggressivi. Ha anche aggiunto che, nonostante i difetti, preferisce rimanere fedele alle sue convinzioni piuttosto che cambiare posizione per convenienza.

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Non è Salvini cattivo, Salvini è uno che ha tanti difetti ma vuol sempre fare quello per cui è stato eletto, anche se sono posizioni scomode». Inizia con queste parole l'intervista al vicepresidente del consiglio dopo la tragedia di Modena. Stanno uscendo notizie inquietanti sui messaggi e sul pensiero di El Koudri. Ora sappiamo che covava un fortissimo odio anticristiano. Allora non era poi così sbagliato il suo tweet nel quale parlava del ragazzo «di seconda generazione». «Sto ai fatti: origine marocchina, italiano di seconda generazione, pretendeva di fare l'impiegato anziché il magazziniere, insultava i cristiani e infine si è messo a falciare la folla portando con sé un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Salvini: "Ha falciato la folla, usato il coltello e insultato Gesù. Ma per la sinistra l'attentatore sono io"
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