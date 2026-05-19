Salvetti | investe 150mila euro in musica dopo il successo ad Amici

Dopo aver vinto la sua edizione di Amici, il concorrente ha deciso di investire 150mila euro nel settore musicale. La somma è stata destinata alla produzione e alla promozione dei suoi progetti artistici. Nel suo primo EP sono inclusi diversi brani, ma i titoli specifici non sono stati ancora comunicati pubblicamente. La gestione di questa somma e i dettagli sul contenuto musicale sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori e i fan.

? Punti chiave Come ha gestito i 150mila euro dopo la vittoria ad Amici?. Quali sono i titoli dei brani inclusi nel suo primo EP?. Perché il ragazzo ha affrontato crisi psicologiche durante il percorso?. Come riuscirà a conciliare la musica con il musical del 2027?.? In Breve EP Stupida vita in uscita il 22 maggio con produzione di Michele Canova. Supporto ricevuto dai coach Lorella Cuccarini e Achille Lauro durante i talent. Protagonista del musical Maradona – El Diego previsto per febbraio 2027. Obiettivo partecipazione al Festival di Sanremo per l'edizione 2027. Il diciottenne Lorenzo Salvetti, vincitore dell’edizione 25 di Amici, ha pianificato l’utilizzo totale dei 150mila euro ottenuti tramite i gettoni d’oro per finanziare il proprio percorso artistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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