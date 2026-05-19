Salvato dagli alpini 20 minuti di massaggio cardiaco per il medico colpito da malore
Un medico è stato colpito da un malore in strada e ha ricevuto circa venti minuti di massaggio cardiaco da parte di tre alpini che si trovavano sul luogo. Grazie all'intervento tempestivo, il medico è stato stabilizzato e successivamente trasportato all'ospedale Galliera, dove ha ricevuto cure. L'episodio ha coinvolto le forze di soccorso e ha portato a un salvataggio che ha permesso al medico di riprendersi e di tornare in breve tempo a casa.
"È stato emozionante incontrare Raffaele: mi ha parlato di rinascita, di una seconda vita dopo essere stato colpito da un infarto e salvato grazie all'intervento decisivo di tre alpini, che hanno permesso di stabilizzarlo e trasferirlo all'ospedale Galliera, consentendogli di tornare in pochi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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