Salvato dagli alpini 20 minuti di massaggio cardiaco per il medico colpito da malore

Un medico è stato colpito da un malore in strada e ha ricevuto circa venti minuti di massaggio cardiaco da parte di tre alpini che si trovavano sul luogo. Grazie all'intervento tempestivo, il medico è stato stabilizzato e successivamente trasportato all'ospedale Galliera, dove ha ricevuto cure. L'episodio ha coinvolto le forze di soccorso e ha portato a un salvataggio che ha permesso al medico di riprendersi e di tornare in breve tempo a casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui