Salva un motociclista in fin di vita con le manovre apprese in addestramento | l' intervento di un sergente di Aviano
Il 20 aprile nella zona di Aviano si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista rimasto gravemente ferito. Un soldato americano presente sul luogo ha praticato manovre di primo soccorso, apprese durante un addestramento, riuscendo a stabilizzare le condizioni del ferito. L’intervento tempestivo ha evitato che la situazione si aggravasse ulteriormente. Sul posto sono arrivati i soccorsi medici, che hanno preso in carico il motociclista.
Poteva trasformarsi in una tragedia l'incidente stradale avvenuto il 20 aprile nella zona di Aviano. Un motociclista, rimasto ferito in un incidente stradale, è stato salvato grazie al intervento provvidenziale di un soldato americano che, grazie all’addestramento ricevuto negli ultimi anni, gli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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