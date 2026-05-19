Salva un motociclista in fin di vita con le manovre apprese in addestramento | l' intervento di un sergente di Aviano

Il 20 aprile nella zona di Aviano si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista rimasto gravemente ferito. Un soldato americano presente sul luogo ha praticato manovre di primo soccorso, apprese durante un addestramento, riuscendo a stabilizzare le condizioni del ferito. L’intervento tempestivo ha evitato che la situazione si aggravasse ulteriormente. Sul posto sono arrivati i soccorsi medici, che hanno preso in carico il motociclista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui