Salute ambiente e ricerca | al via nel Cilento un modello integrato di collaborazione
Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 11.00, si svolgerà presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità a Vallo della Lucania un incontro istituzionale intitolato “Salute, Ambiente e Ricerca: modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio”. L’evento è promosso per discutere di un progetto che mira a integrare le attività di ricerca, tutela ambientale e salute pubblica nel territorio del Cilento. Durante la sessione saranno presentate diverse iniziative e collaborazioni tra enti pubblici, istituti di ricerca e organizzazioni locali.
Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 11.00, presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità – Tenuta Montisani, a Vallo della Lucania, si terrà l’incontro istituzionale dal titolo: “Salute, Ambiente e Ricerca: modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio”: è l’iniziativa è promossa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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