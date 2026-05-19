Salute ambiente e ricerca | al via nel Cilento un modello integrato di collaborazione

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 11.00, si svolgerà presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità a Vallo della Lucania un incontro istituzionale intitolato “Salute, Ambiente e Ricerca: modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio”. L’evento è promosso per discutere di un progetto che mira a integrare le attività di ricerca, tutela ambientale e salute pubblica nel territorio del Cilento. Durante la sessione saranno presentate diverse iniziative e collaborazioni tra enti pubblici, istituti di ricerca e organizzazioni locali.

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