Durante il Salone del Libro 2026 a Torino, è stato dedicato un omaggio a Cees Nooteboom, autore olandese scomparso l’11 febbraio dello stesso anno. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento per la sua vasta produzione letteraria, molto tradotta e premiata a livello internazionale. L’iniziativa è stata promossa da Iperborea, casa editrice che ha scelto di rendere omaggio a uno scrittore di grande rilievo nel panorama letterario olandese ed europeo.

di Marco Giraudo In occasione del Salone del Libro 2026 a Torino, si è concretizzato un bellissimo ricordo e una delicata riflessione su Cees Nooteboom, uno tra gli autori olandesi più premiati e tradotti al mondo, scomparso l’11 febbraio 2026. L’omaggio è stato organizzato dalla casa editrice Iperborea, presente ovviamente con il suo stand al SalTo 2026, che ha pubblicato nella versione italiana tutte le sue opere, in gran parte tradotte in modo magistrale da Fulvio Ferrari. Nacque all’Aia nel 1933, quindi visse sulla propria pelle gli anni dolorosi dell’invasione nazista dell’Olanda e il trauma dei bombardamenti compiuti dalla Luftwaffe, la famigerata aviazione tedesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salone del Libro, l’omaggio di Iperborea a Cees Nooteboom è stato un bellissimo ricordo

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