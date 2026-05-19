Salone del Libro | Iperborea celebra il grande viaggiatore Cees Nooteboom

Al Salone del Libro, Iperborea dedica un omaggio a Cees Nooteboom, scrittore olandese noto per le sue riflessioni sul viaggio e la memoria. Tra i temi affrontati ci sono il rapporto tra trauma bellico e filosofia del viaggio, così come la descrizione di Nooteboom come un monaco sensuale nella sua scrittura. La presentazione include approfondimenti sui suoi libri e sul suo modo di interpretare il viaggio attraverso il rapporto tra esperienza personale e letteratura.

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? Punti chiave Come può un trauma bellico trasformarsi in una filosofia del viaggio?. Perché Nooteboom si definiva un monaco sensuale nella sua scrittura?. Cosa insegnano i cactus sulla capacità di resistere alla memoria storica?. Come può la lettura di lingue straniere rivelare la nostra identità?.? In Breve Fulvio Ferrari ha curato la traduzione italiana dell'opera dell'autore olandese.. Traumi bellici e perdita del padre nel 1945 hanno influenzato la sua scrittura.. Nooteboom analizzò l'ingresso delle truppe sovietiche a Budapest nel 1956.. L'autore viveva a Minorca dove rifletteva sulla natura attraverso i cactus.. Torino, Salone del Libro 2026: la casa editrice Iperborea dedica un momento di riflessione alla memoria di Cees Nooteboom, scomparso l’11 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Libro: Iperborea celebra il grande viaggiatore Cees Nooteboom ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salone del Libro, l’omaggio di Iperborea a Cees Nooteboom è stato un bellissimo ricordodi Marco Giraudo In occasione del Salone del Libro 2026 a Torino, si è concretizzato un bellissimo ricordo e una delicata riflessione su Cees... Torino, il Salone del Libro celebra due talenti di Senigallia? Domande chiave Come può un romanzo giallo scardinare la storia ufficiale del dopoguerra? Chi sono gli autori di Senigallia che affronteranno la... Il Post al Salone del Libro di Torino x.com In 254mila al Salone del Libro, Cirio va all’attacco: Sfilata della sinistraL’evento chiude con una crescita di visitatori del 10%: è record. Il governatore vuole il ministero nella governance e punge Lo Russo. Ospiti d’onore nel ... torino.repubblica.it Salone del Libro da record: Torino travolta dai lettori, 254mila visitatori e boom di giovaniLa XXXVIII edizione chiude con numeri mai visti: sale sold out, editori in crescita e migliaia di under 35 al Lingotto. Nel 2027 ospiti Lazio e letteratura catalana ... giornalelavoce.it