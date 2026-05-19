Salim in carcere non risponde l’avvocato | Chiara Ferragni? Ce l’aveva con lei perché ricca

Un uomo detenuto non ha risposto alle domande degli inquirenti e il suo avvocato ha dichiarato che la persona era arrabbiata con Chiara Ferragni per motivi legati alla sua ricchezza. La questura di Modena ha riferito che l’indagato si trova in carcere e che ancora non è stato possibile ottenere sue dichiarazioni. L’avvocato ha aggiunto che l’uomo ha bisogno di tempo prima di poter chiedere scusa e che la città di Modena non si aspetta parole di scuse da chi si trova nelle sue condizioni attuali.

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