Salim in carcere non risponde l’avvocato | Chiara Ferragni? Ce l’aveva con lei perché ricca
Un uomo detenuto non ha risposto alle domande degli inquirenti e il suo avvocato ha dichiarato che la persona era arrabbiata con Chiara Ferragni per motivi legati alla sua ricchezza. La questura di Modena ha riferito che l’indagato si trova in carcere e che ancora non è stato possibile ottenere sue dichiarazioni. L’avvocato ha aggiunto che l’uomo ha bisogno di tempo prima di poter chiedere scusa e che la città di Modena non si aspetta parole di scuse da chi si trova nelle sue condizioni attuali.
Modena, 19 maggio 2026 – “È presto per lui. Anche per chiedere scusa. Modena non si merita delle scuse fatte da una persona nelle sue condizioni di questo momento. Inconsapevole. Prima deve pentirsi e capire quello che ha fatto”. È uscito dal carcere intorno alle 11 Fausto Gianelli, avvocato del 31enne Salim El Koudri, accusato di strage e lesioni aggravate dopo essere piombato sabato sulla folla a cento chilometri orari lo scorso sabato in via Emilia Centro. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacamodena-salim-ossessioni-e-i-vuoti-di-memoria-attentatore-andavo-piu-forte-che-potevo-ma-non-volevo-uccidere-fy2g43cf https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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