Nel Nord Italia, al di fuori delle grandi città, si assiste a un mutamento sociale caratterizzato da una divisione tra comunità straniere e residenti locali. Gli stranieri spesso manifestano sentimenti di rancore, mentre gli italiani del territorio si mostrano più diffidenti e impauriti. Salim El Koudri rappresenta un esempio di questa realtà, simbolo di un fenomeno più ampio che coinvolge le dinamiche di integrazione e tensione in aree meno centrali. La situazione riflette un quadro complesso e variegato di relazioni tra diverse comunità.

Salim El Koudri è la punta di un iceberg. I fari sono puntati sulle periferie delle grandi città, con i loro problemi spesso legati anche all’immigrazione. Ma se si esce dalle metropoli e si va in provincia, specie al Nord, si scopre un mondo poco raccontato dai mass media nazionali. Un tessuto agro-urbano di popolazione che invecchia, imprese che hanno bisogno di manodopera manuale, figli che però vanno in città, case che si svuotano e che negli anni sono state comprate dai musulmani. Perché poi dovevano andare a lavorare nei capannoni. Nel giro di un ventennio è nato il cosiddetto islam di provincia, radicato principalmente nelle regioni... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salim è solo la punta di un iceberg: l’islam di provincia cambia il Nord

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