Salerno hashish a Matierno | arrestato un uomo

Nella zona di Matierno, a Salerno, i Carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato al sequestro di circa 69 grammi di hashish. Durante un tentativo di verifica, hanno individuato un uomo che possedeva la sostanza stupefacente. L’individuo è stato arrestato sul posto e condotto in caserma per le procedure di rito. La scoperta è frutto di un’attività di monitoraggio effettuata dai militari nel quartiere.

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Controlli dei Carabinieri nella zona di Matierno, a Salerno. Rinvenuti circa 69 grammi di hashish nella disponibilità dell’indagato Un uomo è stato arrestato a Salerno, nella località Matierno, nell’ambito di un’attività condotta dai Carabinieri della Stazione Salerno Fratte. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, i militari hanno proceduto all’arresto dell’indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso delle attività, nella sua disponibilità sarebbero stati rinvenuti circa 69 grammi di hashish. L’ operazione rientra nei controlli predisposti sul territorio per il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, hashish a Matierno: arrestato un uomo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sequestrati 5 chili di hashish: arrestato un uomo a Scanzorosciate Fossano, hashish sulla finestra del carcere: arrestato l’uomo? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a posizionare la droga sulla finestra? Chi sono i detenuti che attendevano il pacchetto di hashish? Dove si... Salerno, sparatoria a Matierno: Devo sterminarlo con la famigliaAlfonso Irno doveva essere allontanato definitivamente dalla zona di Matierno. Per Giuseppe Pietrofesa non c’era altra soluzione che ucciderlo: l’Irno, il 15 settembre 2023 quando era andato sotto ... ilmattino.it Salerno, sparatorie a Matierno: arrestate due persone per tentato omicidioQuattro colpi di pistola, mirando alla testa, furono esplosi nei confronti di Alfonso Irno. Solo per un caso fortuito l'uomo fu raggiunto da un solo competere all'addome e, sebbene la ferita ... ilmattino.it