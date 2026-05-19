Salerno gli studenti dell’Alfano I esplorano le subculture con Trione

A Salerno, gli studenti dell’Istituto Alfano I hanno approfondito il tema delle subculture giovanili attraverso un percorso condotto dall’esperto Trione. Durante l’attività, hanno analizzato il volume “Ultras” per capire come vengono decifrati i codici e i simboli che caratterizzano queste realtà. Le domande principali riguardano i metodi di interpretazione dei codici segreti e le scoperte fatte dagli studenti nel corso dello studio, senza che siano state fornite opinioni o conclusioni.

? Domande chiave Come hanno decodificato i codici segreti delle subculture giovanili?. Cosa hanno scoperto gli studenti analizzando il volume Ultras di Trione?. Perché la scuola ha scelto proprio l'antropologia per studiare i ragazzi?. Come trasformeranno gli elaborati scolastici il dialogo tra giovani e società?.? In Breve Percorso iniziato il 18 febbraio 2026 con i laboratori dell'autore Francesco Trione.. Iniziativa legata al Maggio dei Libri nella sua dodicesima edizione nazionale.. Progetto promosso dal Centro per il libro e la lettura con il Ministero della Cultura.. Analisi antropologica basata sul volume ULTRAS per decodificare le subculture giovanili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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