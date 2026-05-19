Alle prime ore di questa mattina, nella comunità di Gagliano del Capo, si è verificato un decesso di un neonato di poche settimane presso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase. Il bambino è stato portato in ospedale nei giorni scorsi a causa di problemi respiratori. La causa del decesso è stata attribuita a una bronchiolite, secondo le prime informazioni fornite dalle autorità sanitarie. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti e coinvolto le autorità locali.

Dramma, alle prime ore di questa mattina, nella comunità di Gagliano del Capo. Un bimbo di poche settimane è deceduto all'ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove si trovava ricoverato. Alla base della tragedia vi sarebbero le complicanze derivanti da una infezione virale acuta alle vie respiratorie che ha interessato i bronchi. Nonostante il ricovero nella struttura e le cure dei medici, le condizioni del piccolo sono purtroppo precipitate in modo rapido fino al tragico epilogo di oggi. La notizia ha gettato l’intero paese nello sconforto e ha unito la cittadinanza in un sentimento di profondo cordoglio. In segno di rispetto verso... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, dramma in ospedale: neonato muore per una bronchiolite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Jesi, dramma in via XXIV Maggio: muore un neonato di sei mesi? Domande chiave Cosa ha causato il malore improvviso mentre il piccolo riposava? Come hanno fatto i soccorritori a non k?pare in tempo? Quali...

Dramma a Gagliano del Capo: muore neonato, comunità scossa dal doloreGAGLIANO DEL CAPO – Dramma nella comunità di Gagliano del Capo, dove un bimbo di poche settimane è morto in questa mattina.

Dramma nel basso Salento: perde la vita neonato di poche settimaneTragedia questa mattina nel basso Salento, dove un neonato di poche settimane è deceduto per cause ancora in fase di accertamento, anche se tra le ipotesi vi sarebbero possibili problemi respiratori. leccesette.it

Neonato di poche settimane muore, dramma in mattinata nel Basso SalentoGagliano del Capo (Lecce) – Dramma stamattina nel Basso Salento, dove un bimbo di poche settimane è deceduto. Poco ancora si sa sulle cause, ma la morte potrebbe essere stata causata da problemi ... corrieresalentino.it