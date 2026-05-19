Nella giornata del 18 maggio si sono chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al decreto Primo Maggio, che contiene anche la proposta di modifica e aumento del salario giusto. La discussione sulla misura, che mira a regolamentare le retribuzioni, ha coinvolto più di 500 proposte di modifica presentate dai diversi gruppi politici. La legge, ora in fase di analisi, si inserisce in un dibattito più ampio sulle condizioni salariali e sui diritti dei lavoratori.

Il salario giusto s’ha da fare? È stato presentato all’interno del decreto Primo Maggio e, nel pomeriggio del 18 maggio, scadevano i termini per presentare gli emendamenti. Prima di avere, o non avere, il “salario giusto” passerà ancora del tempo, perché il percorso del testo è lungo, ma la prima tappa si è conclusa. Sono stati presentati 550 emendamenti, dei quali la metà appartenenti all’opposizione. Discusso l’emendamento di Claudio Durigon, ex sindacalista Ugl e attuale sottosegretario al Lavoro, che ha presentato una proposta per introdurre la retroattività degli aumenti nei rinnovi contrattuali avvenuti in ritardo, misura prevista nella bozza e poi eliminata all’ultimo momento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Salario giusto modificato e aumenti negli oltre 500 emendamenti al decreto Primo Maggio

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