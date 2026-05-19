Sala punta a 10 euro per gli hotel di lusso | Serve autonomia
Il governo sta valutando l’introduzione di un'aliquota di 10 euro per gli hotel di lusso, con l’obiettivo di garantire maggiore autonomia finanziaria alla città. La proposta solleva interrogativi su come verrebbero gestiti i fondi raccolti e quale utilizzo sarebbe previsto. La richiesta di autonomia fiscale da parte di Milano ha portato a queste proposte, che mirano a rafforzare le risorse locali e a sostenere specifiche esigenze della città. La discussione riguarda anche le modalità di distribuzione e gestione di eventuali entrate aggiuntive.
? Domande chiave Come verrebbero utilizzati i fondi raccolti dagli hotel di lusso?. Perché il governo deve concedere autonomia fiscale a Milano?. Chi trarrà vantaggio dai nuovi servizi di pulizia e sicurezza?. Quali città italiane hanno già applicato aliquote simili a quella proposta?.? In Breve Turismo internazionale a Milano con una presenza straniera che sfiora il 70% dei visitatori.. Proventi destinati a pulizia strade e sicurezza urbana per il decoro della città.. Dialoghi avviati con il ministro del Turismo Alessandro Mazzi per l'autonomia fiscale.. Obiettivo di stabilizzazione delle nuove regole tariffarie oltre l'anno 2026 e verso il 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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