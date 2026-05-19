Sala punta a 10 euro per gli hotel di lusso | Serve autonomia

Il governo sta valutando l’introduzione di un'aliquota di 10 euro per gli hotel di lusso, con l’obiettivo di garantire maggiore autonomia finanziaria alla città. La proposta solleva interrogativi su come verrebbero gestiti i fondi raccolti e quale utilizzo sarebbe previsto. La richiesta di autonomia fiscale da parte di Milano ha portato a queste proposte, che mirano a rafforzare le risorse locali e a sostenere specifiche esigenze della città. La discussione riguarda anche le modalità di distribuzione e gestione di eventuali entrate aggiuntive.

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