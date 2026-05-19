Sagra di Pozzo
A Pozzo di San Giovanni Lupatoto si terrà la tradizionale sagra primaverile dal 21 al 26 maggio 2026. L’evento si svolgerà in piazza del Giubileo, coinvolgendo il quartiere per sei giorni. Durante la manifestazione saranno presenti stand e attività che coinvolgono residenti e visitatori, con un focus sulla convivialità e la vita di comunità. L’appuntamento rappresenta una tradizione consolidata nel tempo per il territorio.
A Pozzo di San Giovanni Lupatoto torna la tradizionale sagra primaverile. L’appuntamento è fissato dal 21 al 26 maggio 2026 in piazza del Giubileo, dove per sei giorni il quartiere ospiterà una manifestazione dedicata alla convivialità e alla vita di comunità. SAGRE, FESTE ED EVENTI. 🔗 Leggi su Veronasera.it
CONTESA DEL POZZO 2025
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