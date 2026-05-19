Sagra di Pozzo

A Pozzo di San Giovanni Lupatoto si terrà la tradizionale sagra primaverile dal 21 al 26 maggio 2026. L’evento si svolgerà in piazza del Giubileo, coinvolgendo il quartiere per sei giorni. Durante la manifestazione saranno presenti stand e attività che coinvolgono residenti e visitatori, con un focus sulla convivialità e la vita di comunità. L’appuntamento rappresenta una tradizione consolidata nel tempo per il territorio.

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