Sacrifica la vita per proteggere i bambini dalla furia dei killer adolescenti | chi era Amin Abdullah l’eroe della moschea di San Diego

Amin Abdullah, impiegato presso il Centro islamico di San Diego, ha perso la vita mentre cercava di proteggere alcuni bambini durante un attacco armato. Dopo aver salutato sua moglie come di consueto, si è recato al lavoro, dove si è verificato l’assalto. Durante la sparatoria, Abdullah si è frapposto tra gli aggressori e i giovani presenti, cercando di bloccare i colpi e salvare più persone possibile. La sua azione è stata riconosciuta come un gesto di sacrificio in una giornata tragica.

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Aveva salutato come ogni mattina sua moglie, poi era andato al lavoro al Centro islamico di San Diego, negli Stati Uniti. La guardia giurata Amin Abdullah uccisa ieri in un attacco “ha sacrificato la propria vita per proteggere le persone all’interno della moschea” dove si trova anche una scuola elementare, ha raccontato il suo amico Sam. (ANSA FOTO) – Notizie.com La guardia giurata aveva otto figli, ed è una delle vittime dell’attacco di San Diego dove due ragazzi, entrambi adolescenti, hanno ucciso tre persone prima di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Sacrifica la vita per proteggere i bambini dalla furia dei killer adolescenti: chi era Amin Abdullah, l’eroe della moschea di San Diego ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video he said he could never love a poor girl! so i left him forever and now hes losing his mind. Sullo stesso argomento San Diego, strage alla moschea: 2 adolescenti rubano armi ai genitori? Punti chiave Come hanno fatto i ragazzi a sottrarre le armi ai genitori? Cosa contenevano i messaggi d'odio trovati nella BMW dei sospettati?... Strage nel centro islamico di San Diego, la guardia uccisa per salvare i bambini: ‘È morto da eroe’Cinque morti nella sparatoria in California, compresi i due adolescenti sospettati dell’attacco Un uomo che ha sacrificato la propria vita per...