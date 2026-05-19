Ruggi blitz dei consiglieri regionali di Fratelli d' Italia | ispezione al pronto soccorso e alla Torre Cardiologica

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno effettuato un'ispezione al pronto soccorso e alla Torre Cardiologica di un'azienda ospedaliera universitaria. L’obiettivo era verificare le condizioni della struttura, che da tempo sono state segnalate come problematiche da diverse sigle sindacali. La visita ha coinvolto i reparti di emergenza e le aree cardiologiche, senza comunicazioni ufficiali sulle eventuali risultanze o interventi immediati.

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Visita ispettiva dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, questa mattina, al pronto soccorso dell' Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per verificare le criticità della struttura, da tempo denunciate anche dalle sigle sindacali. Presenti il capogruppo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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