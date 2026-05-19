Ruba nel reparto profumeria di un supermercato identificato e denunciato

Un uomo è stato identificato e denunciato dopo aver rubato merce dal reparto profumeria di un supermercato a Città di Castello. La polizia ha effettuato gli accertamenti e ha portato a termine le verifiche necessarie per individuare il responsabile. L’episodio si è verificato nel corso di un normale servizio di controllo nelle vicinanze del negozio. La merce rubata è stata recuperata e verrà restituita al supermercato.

Ruba della merce dal reparto profumeria di un supermercato, identificato e denunciato. È successo a Città di Castello dove la polizia ha individuato e denunciato un uomo per furto. Le indagini sono partite seguito della denuncia presentata dal responsabile dell’esercizio commerciale che aveva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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