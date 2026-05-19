Un giovane è stato denunciato dopo aver sottratto la borsetta di un’anziana dal carrello della spesa e aver effettuato prelievi con il bancomat per un totale di 1.400 euro. L’episodio è avvenuto in un supermercato, dove la vittima si è accorta del furto e ha segnalato quanto accaduto alle forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato le indagini e identificato il responsabile, che ora dovrà rispondere delle accuse di furto e di prelievi fraudolenti.

Ruba la borsetta a un’anziana dal carrello della spesa e va a fare dei prelievi col bancomat di 1.400 euro. È stato proprio l’aver preso i soldi con la carta a incastrare uno straniero, che grazie alle registrazioni delle telecamere della banca, è stato denunciato per furto aggravato. Ma veniamo ai fatti. Il giovane ha atteso che un’anziana di 80 anni si distraesse per rubarle il portafogli dalla borsetta, appoggiata nel carrello della spesa. Teatro del furto il parcheggio del supermercato Famila in via Provinciale Superiore, a Molinella. Qui il giovane ha seguito l’80enne approfittando di un momento di distrazione per derubarla. Poi si è diretto allo sportello bancomat per i prelievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba la borsetta all’anziana e preleva. Giovane denunciato

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