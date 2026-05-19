Jonathan Rowe ha ripercorso la lite con Adrien Rabiot avvenuta durante un match tra il suo team e il Marsiglia. In un'intervista, Rowe ha dichiarato di non essere stato lui a colpire per primo e ha spiegato come sono realmente andate le cose in quella fase del gioco. La vicenda, già nota, viene così chiarita direttamente dal calciatore coinvolto, che ha voluto condividere la propria versione dei fatti.

Un episodio successo in Francia ha cambiato le sorti della stagione del Milan. Lo scorso agosto, nello spogliatoio dell'Olympique Marsiglia, Adrien Rabiot e Joanthan Rowe si sono resi protagonisti di quella che Roberto De Zerbi ha definito: "una rissa mai vista". Il club francese ha deciso di punirli severamente, mettendoli sul mercato nonostante l'importanza di entrambi i giocatori nel progetto tecnico. Il Milan ha colto la palla al balzo e, grazie all'intermediazione di Allegri, è riuscito ad acquistare Rabiot per appena 7 milioni di euro. Dal suo arrivo in rossonero, il centrocampista francese ha già totalizzato 6 gol e 5 assist in 31 presenze, restando in campo per un totale di 2730 minuti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rowe torna sulla lite con Rabiot: “Non l’ho colpito io per primo. Ecco come è andata veramente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Rowe torna sulla lite con Rabiot: “Non porto rancore, siamo adulti e a volte si eccede”Jonathan Rowe, giovane esterno d'attacco del Bologna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere di Bologna.

Jonathan Rowe ha qualcosa da chiarire sulla rissa con Rabiot: “De Zerbi non vide il suo primo pugno”Jonathan Rowe a ruota libera a The Athletic: la verità sulla rissa con Rabiot a Marsiglia, il retroscena su De Zerbi e la rinascita d'oro al Bologna.