Rowe ricorda gli allenamenti con De Zerbi | Andavamo nei boschi alle 4 del mattino con le torce
Durante la scorsa stagione, il ritiro del Marsiglia a Roma ha visto la partecipazione di allenamenti insoliti, come ricorda uno dei membri dello staff tecnico. In alcune occasioni, si sono svolti allenamenti nei boschi alle prime luci dell’alba, con l’uso di torce. Questo tipo di preparazione ha coinvolto il gruppo, creando ricordi particolari tra i partecipanti. La scelta di questi allenamenti è stata attribuita alle indicazioni di un allenatore in particolare, noto per metodi di allenamento intensi e innovativi.
Il ritiro del Marsiglia a Roma voluto da De Zerbi nella scorsa stagione è stato indimenticabile per Rowe: "Ci allenavamo nel nulla al buio, camminavamo con le torce come vichinghi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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