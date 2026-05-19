Rowe ricorda gli allenamenti con De Zerbi | Andavamo nei boschi alle 4 del mattino con le torce

Durante la scorsa stagione, il ritiro del Marsiglia a Roma ha visto la partecipazione di allenamenti insoliti, come ricorda uno dei membri dello staff tecnico. In alcune occasioni, si sono svolti allenamenti nei boschi alle prime luci dell’alba, con l’uso di torce. Questo tipo di preparazione ha coinvolto il gruppo, creando ricordi particolari tra i partecipanti. La scelta di questi allenamenti è stata attribuita alle indicazioni di un allenatore in particolare, noto per metodi di allenamento intensi e innovativi.

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