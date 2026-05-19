Rotatoria di via Boselli ok alla variante | alberi salvi e ciclopedonale più accessibile

Il Servizio Mobilità e Infrastrutture del Comune di Piacenza ha recentemente riorganizzato i new jersey provvisori alla rotatoria di via Boselli, all’incrocio con via Damiani e via Martiri della Resistenza. La modifica prevede la conservazione degli alberi presenti e l’adeguamento della pista ciclabile, che sarà più accessibile. La decisione è stata comunicata dopo un intervento di riperimetratura volto a migliorare la viabilità e la sicurezza nell’area.

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