Rotatoria di via Boselli ok alla variante | alberi salvi e ciclopedonale più accessibile
Il Servizio Mobilità e Infrastrutture del Comune di Piacenza ha recentemente riorganizzato i new jersey provvisori alla rotatoria di via Boselli, all’incrocio con via Damiani e via Martiri della Resistenza. La modifica prevede la conservazione degli alberi presenti e l’adeguamento della pista ciclabile, che sarà più accessibile. La decisione è stata comunicata dopo un intervento di riperimetratura volto a migliorare la viabilità e la sicurezza nell’area.
Nelle scorse settimane il Servizio Mobilità e Infrastrutture del Comune di Piacenza ha riperimetrato i new jersey provvisori della rotatoria all’intersezione tra via Boselli, via Damiani e via Martiri della Resistenza. Una correzione che ridisegna, con alcune modifiche, la geometria della rotonda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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