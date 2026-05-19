A Roseto sono iniziati i lavori di bonifica dell’area dell’ex Piccionaia, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti presenti nella Riserva. La procedura coinvolge l’adozione di tecniche specifiche per l’estrazione e lo smaltimento dei materiali accumulatisi nel tempo. Contestualmente, si stanno pianificando nuovi progetti scientifici che prevedono la trasformazione dell’area in un centro visite dedicato allo studio e alla tutela dell’ambiente. La gestione dei confini della Riserva sarà influenzata da queste attività di bonifica e sviluppo.

? Punti chiave Come influenzerà la bonifica la gestione dei confini della Riserva?. Quali nuovi progetti scientifici trasformeranno l'ex Piccionaia in un centro visite?. Perché i rifiuti pericolosi sono rimasti nell'area per sei anni?. Chi gestirà il futuro equilibrio tra fauna selvatica e cittadini?.? In Breve Intervento sollecitato per sei anni dalle Guide del Borsacchio presso l'ex Piccionaia.. Sversamenti illegali di rifiuti urbani e materiali pericolosi come l'Eternit nell'area.. Proposta di trasformare il sito in un centro visite per programmi Erasmus.. Necessità di definire i confini degli 1.100 ettari della Riserva Borsacchio.. A Roseto, l’avvio dei lavori di bonifica nell’area dell’ex Piccionaia segna una svolta dopo sei anni di segnalazioni per lo stato di degrado ambientale nei pressi della Riserva Borsacchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roseto, bonifica all’ex Piccionaia: via ai rifiuti nella Riserva

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