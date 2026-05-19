Roma Totti ironizza | Domani torno sicuro

Durante un evento organizzato da Grand Slam Padel Show Vip presso l’Università “Giuseppe Degennaro” di Bari, l’ex calciatore ha partecipato a una conferenza intitolata “Campioni in aula: sport, valori e futuro”. Nel suo intervento, ha scherzato dicendo che tornerà “sicuro” domani, lasciando intendere una presenza futura. La manifestazione ha coinvolto diversi sportivi e si è focalizzata sul ruolo dello sport e dei valori nella formazione dei giovani.

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Francesco Totti è tornato a parlare in occasione dell’evento “ Campioni in aula: sport, valori e futuro “, organizzato da Grand Slam Padel Show Vip, durante il quale ha tenuto una conferenza nell’Aula Magna dell’Università “ Giuseppe Degennaro ” di Bari. All’incontro hanno preso parte anche Bruno Conti e Vincent Candela, protagonisti della storia della Roma. I tre sono stati accolti da numerosi studenti, accorsi per seguire l’evento e ascoltare i campioni giallorossi. Totti si è detto felice di partecipare a questo tipo di iniziativa, dichiarando “ Sono veramente contento di poter partecipare a questo evento. Ho già visto l’immensa folla di ragazzi: sarà una giornata diversa per me e per gli studenti”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Totti ironizza: “Domani torno sicuro”. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ranieri apre a Totti in DIRIGENZA: cosa sta succedendo alla Roma Sullo stesso argomento Leggi anche: Totti scherza e dribbla le domande: "Torno a Roma, di sicuro!" ‘Se domani non torno’: la prima immagine del film su Giulia CecchettinSi sono concluse le riprese del film sulla tragica vicenda di cronaca che ha coinvolto Giulia Cecchettin. Totti scherza: Ritorno alla Roma? Domani sì. Che ricordi le sfide con il BariRitorno alla Roma? Domani di sicuro torno a Roma. La solita ironia spontanea e pungente di Francesco Totti, protagonista di una giornata speciale a Bari. L’ex ... ilmessaggero.it Totti scherza su un suo possibile ritorno alla Roma: Domani sicuramenteFrancesco Totti, storico ex numero 10 della Roma, è stato ospite dell'Università di Bari per il progetto Campioni in aula. tuttomercatoweb.com