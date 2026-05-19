Roma smantellata la banda delle tre campanelle | 40 denunciati

A Roma è stata smantellata una banda composta da 40 persone, accusate di aver truffato turisti attraverso la simulazione di vincite facili. Le indagini hanno portato alla denuncia dei membri del gruppo, che operavano nelle zone centrali della città. La polizia ha ricostruito le modalità con cui i complici organizzavano le truffe e la presenza di un individuo considerato il regista, che coordinava le attività e i ruoli dei partecipanti lungo le vie più frequentate del centro storico.

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? Domande chiave Come facevano i complici a simulare vincite facili per ingannare i turisti?. Quali ruoli precisi coordinava il regista della banda nelle vie del centro?. Cosa è successo quando una vittima ha rifiutato di puntare ancora il denaro?. Perché la polizia è riuscita a bloccare i truffatori nonostante le vedette?.? In Breve Sequestrati 10.000 euro sottratti ai passanti nelle zone di via dei Fori Imperiali e Pincio.. 41 truffatori di origine romena identificati nelle ultime settimane di attività criminale.. Un uomo arrestato in via del Corso dopo aver strappato denaro con la forza.. Ruoli definiti tra registi, finti giocatori e vedette nelle vie del centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, smantellata la banda delle tre campanelle: 40 denunciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: scovata nuovamente la banda del “gioco delle tre campanelle”, denunciate 7 personeProsegue l’attività di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e degrado da parte dei Carabinieri nelle aree del centro storico della Capitale. Roma, è lotta alla truffa delle tre campanelle: oltre 30 denunciatiIl trucco è vecchio quasi quanto il mondo, ma continua a mietere vittime tra i turisti più sprovveduti che affollano il cuore di Roma. Roma, maxi rapina Parioli: smantellata banda di colpi a mano armata. Settanta gli orologi di lusso rubati, per un valore commerciale superiore ai 900 mila euro. x.com Roma, smantellata banda di truffatori e estorsori: 5 arresti per reati in danno di anzianiCinque arresti per estorsione e truffa ai danni di anziani in un'operazione coordinata dalla Procura di Roma. Tredici episodi ricostruiti grazie a indagini approfondite. lamilano.it Roma: smantellata banda di rapinatori di gioiellerie, sette arrestibanda accusata di quattro rapine tra il 2023 e il 2025, con obiettivi come gioiellerie e uffici postali. Il colpo più eclatante ai Parioli, ... radiocolonna.it