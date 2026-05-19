Roma Kulturaeuropa rilancia lo Stato organico europeo | una sfida oltre il Leviatano moderno

Sabato 23 maggio, presso la Libreria Horafelix in via Reggio Emilia a Roma, si terrà il convegno annuale del Centro Studi Kulturaeuropa. L’evento inizierà alle 17 e si svolgerà all’interno di uno spazio dedicato alla cultura e alla riflessione sul ruolo dello Stato organico europeo. L’appuntamento coinvolge relatori e partecipanti interessati a discutere le prospettive di integrazione e organizzazione politica dell’Europa. La manifestazione rappresenta un momento di confronto su temi legati alla governance e alla struttura sovranazionale.

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