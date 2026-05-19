Roma Kulturaeuropa rilancia lo Stato organico europeo | una sfida oltre il Leviatano moderno
Sabato 23 maggio, presso la Libreria Horafelix in via Reggio Emilia a Roma, si terrà il convegno annuale del Centro Studi Kulturaeuropa. L’evento inizierà alle 17 e si svolgerà all’interno di uno spazio dedicato alla cultura e alla riflessione sul ruolo dello Stato organico europeo. L’appuntamento coinvolge relatori e partecipanti interessati a discutere le prospettive di integrazione e organizzazione politica dell’Europa. La manifestazione rappresenta un momento di confronto su temi legati alla governance e alla struttura sovranazionale.
Roma, 19 mag – Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 17, la Libreria Horafelix di Roma, in via Reggio Emilia 89, ospiterà l’annuale convegno del Centro Studi Kulturaeuropa. Il tema scelto per questa edizione è quello dello “Stato organico europeo”, formula che dà anche il titolo al volume omonimo pubblicato da Passaggio al Bosco, che sarà disponibile proprio per l’occasione. Il convegno si inserisce in una fase storica segnata da trasformazioni profonde. L’epoca dell’intelligenza artificiale, dell’ipercapitalismo e della ristrutturazione degli equilibri internazionali impone infatti una riflessione radicale sulla forma Stato, sulla sua crisi e sulla sua possibile rifondazione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Sullo stesso argomento
La Minetti, la grazia, la bugia e il dubbio: quando lo Stato chiede allo Stato se lo Stato ha preso in giro lo StatoC’è qualcosa di profondamente rassicurante in questa storia: anche ai piani più alti dello Stato succedono le stesse cose che capitano a me quando...
Prato: l’hub fieristico del PSI rilancia il tessile europeoPrato si prepara a diventare il cuore pulsante del tessile europeo attraverso una proposta concreta di hub fieristico, avanzata dal Partito...
L'Inter strapazza la Roma per 5 a 2 e si rilancia per lo scudettoL’Inter risponde sul campo alle critiche e lo fa nel modo più fragoroso possibile, travolgendo la Roma nel big match di Pasqua con un clamoroso 5-2. A San Siro la squadra di Cristian Chivu domina la ... it.blastingnews.com
Roma, i Friedkin rilanciano: investimenti per il Centenario, obiettivo lottare per lo ScudettoIl centenario della Roma incombe. E per questo i Friedkin, dopo avere speso quasi un miliardo nella propria reggenza, hanno intenzione di rilanciare. La famiglia proprietaria dei giallorossi, in ... tuttomercatoweb.com