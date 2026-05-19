Roma in Champions | il tesoretto dei Friedkin per il mercato

Da sololaroma.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio di Roma si sta preparando per la prossima stagione in Champions League, con un budget di partenza di circa 43,5 milioni di euro, che arriverà in caso di qualificazione. I proprietari stanno pianificando strategie finanziarie per rafforzare la rosa e migliorare le possibilità di competere a livello internazionale. La cifra rappresenta un elemento chiave per il mercato estivo, e le scelte della società si concentrano sulla gestione di questa risorsa economica. La qualificazione alla competizione europea resta un obiettivo prioritario.

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La Roma blinda la rincorsa all’Europa che conta e inizia a pianificare un futuro finanziario radicalmente diverso, forte di un tesoretto di partenza stimato in 43,5 milioni di euro garantiti in caso di qualificazione alla prossima Champions League. A fare i conti in tasca al club capitolino sono le colonne del quotidiano Il Messaggero, che analizza lo scenario economico e strategico che si aprirà per la proprietà Friedkin qualora la squadra guidata da Gian Piero Gasperini dovesse superare l’ultimo ostacolo domenica sera a Verona. Nonostante l’allenatore piemontese predichi massima prudenza, citando in un recente e divertito siparietto con un... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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