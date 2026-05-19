Roma il ricordo di Cesare Augusto Fasanelli

Oggi, la società calcistica ha reso omaggio a Cesare Augusto Fasanelli, in occasione del 119° anniversario della sua nascita. La commemorazione è avvenuta attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, nel quale sono state ripercorse alcune delle tappe più significative della carriera dell’attaccante. La società ha scelto di celebrare la figura di Fasanelli con un ricordo ufficiale condiviso con i tifosi e il pubblico online.

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La As Roma ha celebrato oggi il mito di Cesare Augusto Fasanelli in occasione del centodiciannovesimo anniversario della sua nascita, affidando alla piattaforma X un ricordo ufficiale per ripercorrere le tappe storiche dell’indimenticato attaccante. Nato il 19 maggio 1907, il calciatore viene ricordato dalla società capitolina come una delle colonne portanti della formazione che infiammò l’epoca romantica di Campo Testaccio. Attraverso una nota diffusa sui canali social, il club ha voluto tributare il giusto omaggio a un profilo che ha contribuito a scrivere le prime, gloriose pagine della sponda giallorossa della Capitale, legando indissolubilmente il proprio nome ai record statistici della fondazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il ricordo di Cesare Augusto Fasanelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 13 maggio, 150 anni della Cesare Alfieri. Il ricordo di Ceccuti su Alluvione e 68Firenze, 13 maggio 2026 – Oggi si concludono le celebrazioni dei 150 anni della “Cesare Alfieri”. Chi è Carlos Augusto: il jolly di fascia che intriga la RomaLa Roma inizia a programmare il futuro e mette nel mirino Carlos Augusto per rinforzare la corsia sinistra.