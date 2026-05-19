A Roma, Gasperini è passato da figura distante e spesso ironica a un allenatore amato dalla tifoseria. Con il passare del tempo, ha saputo superare le prime diffidenze e le poche battute pungenti sono state sostituite da un rapporto più aperto con i sostenitori. La sua presenza ha portato un cambiamento nella percezione che il pubblico aveva di lui, contribuendo a consolidare una certa stima nei suoi confronti. Ora, il suo nome viene spesso associato a un rispetto crescente tra i tifosi.

C laudio Ranieri non è stato, per la Roma, solo una bandiera e un punto di riferimento. Ma anche un buon profeta. Una sua frase, dello scorso anno, è stata una sentenza. "Il prossimo allenatore della Roma? All’inizio forse non vi piacerà, ma sarà un grande dispiacere quando deciderà di andarsene". Si riferiva, senza svelare le piste e le intenzioni, proprio a lui, al suo erede designato: Gian Piero Gasperini. Non poteva certo sapere come sarebbe invece finita la loro storia personale: ma questo è un altro discorso. Di sicuro si era immaginato un’accoglienza non proprio entusiasta, testimoniata da qualche striscione e un clima di freddezza, per non dire altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma ha visto in Gasperini un Mou all'italiana. E ha imparato ad amarlo

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