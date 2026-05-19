Roma divisa a tavolino tra i clan | Ecco come funziona il patto di non belligeranza nei quartieri Diabolik? Il processo non è chiuso

A Roma, le dinamiche tra i diversi gruppi criminali si sono consolidate nel tempo attraverso accordi di non belligeranza tra quartieri. Un’analisi accurata ripercorre questa storia, evidenziando come tali alleanze abbiano influenzato la gestione dei territori e le attività illecite. Attualmente, le autorità continuano a monitorare la scena, anche in relazione a processi giudiziari ancora aperti, come quello che riguarda un noto soggetto coinvolto in procedimenti ancora in corso. La città si prepara anche ad affrontare eventi di grande portata, come il Giubileo.

Un'analisi profonda, che attraversa anni di storia criminale per arrivare alle sfide del presente, tra cui la gestione del Giubileo e il controllo capillare delle periferie. Il questore di Roma, Roberto Massucci, intervenendo in commissione Antimafia, ha delineato un quadro di una città dove le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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