Questa sera sulla rete stradale di Roma sono previste chiusure notturne e cantieri lungo l'A24 e la strada regionale Pontina. In particolare, alcuni tratti dell’A24 saranno completamente inaccessibili durante le ore notturne, mentre altri tratti della Pontina saranno interessati da lavori di manutenzione che ne limiteranno la circolazione. Il maltempo che si è verificato nel pomeriggio potrebbe influenzare le condizioni di traffico e la durata delle chiusure, che sono state comunicate dalle autorità competenti.

? Punti chiave Quali tratti della Pontina e dell'A24 saranno completamente inagibili stanotte?. Come influirà il maltempo pomeridiano sui blocchi stradali notturni?. Dove si concentreranno i rallentamenti verso lo Stadio Olimpico e San Giovanni?. Quali percorsi alternativi serviranno per evitare lo svincolo di Portonaccio?.? In Breve Blocco A24 svincolo Portonaccio e Tangenziale dalle 22:00 alle 3:00 di martedì.. Chiusura statale Pontina tra Riserva Nuova e Via del Tuff dalle 21:30 alle 5:30.. Via Cristoforo Colombo inagibile verso Tor De' Cenci dalle 22:00 alle 5:30.. Rallentamenti verso Stadio Olimpico e via Gregorio VII per chiusura Lungotevere in Sassia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, caos viabilità: blocchi notturni e cantieri stasera su A24 e Pontina

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