La società sportiva ha deciso di puntare su Michele Sbravati come figura centrale per il rilancio del settore giovanile. La scelta arriva in vista della prossima stagione, in un momento di riorganizzazione delle attività dedicate ai giovani atleti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e fa parte di un progetto volto a rafforzare la formazione delle future generazioni di calciatori. La società ha annunciato che Sbravati assumerà un ruolo strategico nel percorso di sviluppo del settore giovanile.

La Roma ha individuato in Michele Sbravati l’uomo chiave attorno a cui rifondare il proprio settore giovanile in vista del nuovo ciclo tecnico che prenderà il via la prossima stagione. L’attuale direttore dello sviluppo della Juventus rappresenta il grande obiettivo strategico della proprietà americana per inaugurare un profondo rinnovamento a Trigoria. La trattativa è fortemente caldeggiata dall’allenatore della prima squadra, Gian Piero Gasperini, che apprezza da anni le qualità professionali del dirigente bianconero dopo la proficua esperienza vissuta insieme ai tempi del Genoa. Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, l’affondo dei giallorossi ha però subìto un temporaneo rallentamento, poiché il manager ligure ha scelto di prendere tempo prima di fornire una risposta definitiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, assalto a Sbravati per le giovanili

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