A Milano, il giovane attaccante della Roma è stato premiato come Miglior Giovane Rivelazione del campionato Primavera 1 202526. La sua crescita nel settore giovanile ha portato a questa riconferma, che si aggiunge a un percorso di progressi costanti. L’atleta, proveniente dalla squadra giallorossa, ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale, confermando così il suo ruolo di talento emergente nel campionato di categoria.

Il percorso di crescita di Antonio Arena riceve la consacrazione più importante della stagione a Milano, dove il giovane attaccante della Roma è stato ufficialmente eletto Miglior Giovane Rivelazione del campionato Primavera 1 202526. Il prestigioso riconoscimento, assegnato nella giornata di ieri durante la cerimonia dei Primavera Best Awards organizzata da Sportitalia, certifica l’impatto devastante del talento diciassettenne nel panorama calcistico nazionale. Arrivato nella Capitale durante la scorsa sessione estiva di mercato a seguito del trasferimento dal Pescara, il calciatore ha bruciato rapidamente le tappe, diventando un punto fermo della formazione giovanile e meritando la chiamata nell’orbita dei grandi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Antonio Arena eletto rivelazione Primavera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ANTONIO ARENA DEBUT GOAL FOR ROMA!

Sullo stesso argomento

Benedetta Primavera: Antonio Arena, dal gol in Coppa Italia alla Roma che verràRoma, 13 aprile 2026 – Il gol da sogno in Coppa Italia, l’antipasto della Roma che verrà.

Roma-Juventus Primavera 1-1: Arena risponde a LeoneLa Roma di Federico Guidi non riesce a spezzare l’incantesimo e rimedia soltanto un pareggio per 1-1 contro la Juventus nel big match della...

VIDEO - Arena: In Coppa Italia una serata speciale. Devo ringraziare la RomaL'attaccante della Primavera giallorossa: Non dimenticherò mai quel giorno. Sento di essere cresciuto durante il mio primo anno qui ... ilromanista.eu

Antonio Arena, chi è il baby talento della Roma che ha segnato al debutto: età, altezza, carriera, origini, ruoloA prescindere dal risultato sarà una notte da ricordare per sempre per Antonio Arena, il baby talento della Roma che, al debutto in prima squadra, ha segnato nel match di Coppa Italia contro il Torino ... leggo.it