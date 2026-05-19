Durante il derby della capitale, la squadra ha ottenuto una vittoria per 2-0 grazie alla doppietta di un giocatore, confermando la fine del suo percorso con la società. L’addio di uno dei calciatori più rappresentativi ha sorpreso lo spogliatoio, creando sconcerto tra i compagni. La partita si è conclusa con i festeggiamenti per il risultato e la consapevolezza che il giocatore lascia il club, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa decisione.

Il trionfo per 2-0 nel Derby della Capitale, firmato dalla doppietta di Gianluca Mancini, ha sancito l’addio ufficiale di Stephan El Shaarawy alla Roma davanti al proprio pubblico, scatenando però un’inattesa onda d’urto all’interno dello spogliatoio giallorosso. La sfida contro la Lazio ha rappresentato l’ultima recita dello storico esterno davanti ai tifosi dell’Olimpico, i quali lo hanno celebrato a lungo con cori e striscioni dedicati per ringraziarlo di un percorso durato dieci anni con la maglia capitolina. Tuttavia, la gestione delle tempistiche della separazione ha aperto un piccolo caso interno alla squadra. Secondo quanto rivelato... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, addio El Shaarawy: lo spogliatoio resta spiazzato

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