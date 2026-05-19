Roma | 120 scuole aprono le porte per una notte di cultura e arte
A Roma, 120 scuole apriranno le loro porte durante una notte dedicata a cultura e arte, offrendo al pubblico un’occasione per visitare i cortili e partecipare a varie attività. Durante l’evento, saranno allestite mostre, laboratori e spettacoli, coinvolgendo studenti e artisti locali. L’iniziativa mira a rendere i quartieri più vivaci e aperti, creando un ponte tra le scuole e le comunità circostanti. Le strutture saranno accessibili fino a tarda sera, permettendo a cittadini di esplorare gli spazi scolastici oltre l’orario normale.
? Punti chiave Quali attività specifiche troverai nei cortili delle scuole romane?. Come cambierà il ruolo dei quartieri con queste scuole aperte?. Dove potrai partecipare ai laboratori e ai concerti gratuiti?. Perché questa iniziativa punta a unire generazioni diverse in città?.? In Breve Evento previsto per venerdì 22 maggio con attività nel corso del fine settimana.. Programma include laboratori, mostre, concerti e presentazioni di libri nei vari rioni.. Iniziativa mira a decentralizzare la cultura portandola nei quartieri e nelle periferie romane.. Obiettivo è trasformare gli istituti in centri di aggregazione per famiglie e residenti.. Il 22 maggio, oltre 120 istituti scolastici di Roma apriranno le porte ai cittadini per la quarta edizione della Notte bianca delle Scuole aperte. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Constructive Day 2026
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