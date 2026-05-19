Roma | 120 scuole aprono le porte per una notte di cultura e arte

A Roma, 120 scuole apriranno le loro porte durante una notte dedicata a cultura e arte, offrendo al pubblico un’occasione per visitare i cortili e partecipare a varie attività. Durante l’evento, saranno allestite mostre, laboratori e spettacoli, coinvolgendo studenti e artisti locali. L’iniziativa mira a rendere i quartieri più vivaci e aperti, creando un ponte tra le scuole e le comunità circostanti. Le strutture saranno accessibili fino a tarda sera, permettendo a cittadini di esplorare gli spazi scolastici oltre l’orario normale.

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