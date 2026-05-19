Roberto Vecchioni | La Calabria è la regione più colta e più antica d’Italia Lì ci si sente finalmente bene

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore e scrittore ha recentemente dichiarato che la Calabria è la regione più colta e antica d’Italia, affermando che in quella zona si sente finalmente bene. Le sue parole sono state riferite in un’intervista, dove ha evidenziato le caratteristiche culturali e storiche della regione. La sua opinione si basa sulla percezione personale, senza riferimenti a dati ufficiali o analisi dettagliate. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di chi segue il panorama artistico e culturale italiano.

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Roberto Vecchioni, cantautore e scrittore, ha espresso parole di grande apprezzamento per la Calabria, terra ricca di cultura e storia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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