Robert Lewandowski festeggia la vittoria contro il Barcellona con un paio di sneaker speciali

Dopo la partita vinta contro il Barcellona, l’attaccante ha celebrato indossando un paio di sneaker particolari. Le scarpe, che si distinguono per un design originale, sono state mostrate durante le immagini post-partita. Non sono state fornite informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche o sul brand delle sneaker. L’evento si è svolto in un contesto sportivo, dove l’atleta ha condiviso il momento di gioia con i tifosi e i media presenti.

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