Robert Lewandowski festeggia la vittoria contro il Barcellona con un paio di sneaker speciali
Dopo la partita vinta contro il Barcellona, l’attaccante ha celebrato indossando un paio di sneaker particolari. Le scarpe, che si distinguono per un design originale, sono state mostrate durante le immagini post-partita. Non sono state fornite informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche o sul brand delle sneaker. L’evento si è svolto in un contesto sportivo, dove l’atleta ha condiviso il momento di gioia con i tifosi e i media presenti.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo la conquista del campionato spagnolo, Barcellona si è trasformata in una grande festa e al centro di tutto si è distinto Robert Lewandowski. La superstar polacca dell'FC Barcelona ha attirato l'attenzione durante la parata per le strade della città non solo per le sue doti sportive, ma anche per lo stile. Insieme al compagno di squadra Wojciech Szcz?sny, era seduto davanti sul party bus scoperto della squadra. I video dei due polacchi sono diventati virali sui social media. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Robert Lewandowski goal vs Espanyol
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