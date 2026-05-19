Oggi si registra un cambiamento significativo nell’area del Rastrello, con l’annuncio di un grande progetto che coinvolge aspetti di sport, urbanistica e commercio. L’assessore ha dichiarato che l’attesa è terminata, sottolineando l’importanza di questa iniziativa. La giornata è considerata storica da chi ha contribuito alla realizzazione dell’idea e dall’amministrazione coinvolta. La notizia rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’area, con dettagli che verranno comunicati nelle prossime settimane.

"Oggi è una giornata storica per tutti coloro che hanno lavorato all’idea e per l’amministrazione Fabio. E’ una giornata storica per Siena": sono piene di soddisfazione le parole dell’assessore allo Sport e all’edilizia sportiva, Lorenzo Lorè, all’annuncio dei nuovi interventi previsti allo stadio e nell’intera area del vecchio Rastrello. "Abbiamo investito tanti soldi nell’edilizia impiantistica sportiva – afferma – e l’abbiamo fatto gestendo fondi Pnrr. Per il Franchi, struttura sportiva per eccellenza della nostra città, abbiamo chiesto pazienza ai senesi e ai tifosi: il tempo dell’attesa è finito. E non interverremo solo sullo stadio, ma su tutta l’area urbana, che comprende il quartiere di San Prospero, la Fortezza, il Parco urbano, piazza Matteotti e piazza Gramsci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivoluzione nell’area del Rastrello. L’assessore Lorè: "L’attesa è finita! Grande progetto che riguarda sport urbanistica ma anche il commercio"

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