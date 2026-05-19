L’Under 13 della Riviera Volley si è aggiudicata il secondo posto nel campionato regionale, vincendo entrambe le partite con il punteggio di 2-0. La squadra ha superato i precedenti risultati negativi contro l'Alassio Toirano, ottenendo due vittorie consecutive. La guida tecnica del gruppo è stata affidata a un allenatore che ha portato avanti le strategie di gioco e motivato i giovani atleti durante l’intera fase finale del torneo. La finale si è svolta in una struttura sportiva della regione.

? Punti chiave Come hanno ribaltato i precedenti storici contro l'Alassio Toirano?. Chi ha guidato tecnicamente il gruppo verso questo traguardo regionale?. Perché questa vittoria ha un valore diverso rispetto al campionato territoriale?. Cosa significa questo podio per il futuro del settore giovanile?.? In Breve Vittoria decisiva per 2-0 contro il team Alassio Toirano in finale.. Responsabile tecnico Rocco Dichio sottolinea la crescita e l'unione del gruppo.. Precedenti storici negativi contro Alassio con sconfitte subite per 3-2.. Risultato ottenuto ad Arenzano e Voltri conferma il progetto educativo locale.. La formazione Under 13 maschile del Riviera Volley, con i colori di Zanotto Sanremo, ha conquistato il terzo posto nelle finali regionali disputate tra Arenzano e Voltri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riviera Volley: l’Under 13 conquista il podio regionale a 2-0

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