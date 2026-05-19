Riunita a Pistoia la federazione europea dei Cammini di Santiago C' era anche Sansepolcro
Recentemente a Pistoia si è svolta l’assemblea annuale della federazione europea dei Cammini di Santiago, un organismo che coinvolge diverse città europee. Durante l’incontro si sono discusse questioni legate alla gestione e alla promozione dei percorsi, con la partecipazione di rappresentanti di varie località. Tra le città presenti c’era anche Sansepolcro, che dal 2024 entrerà ufficialmente a far parte della federazione. L’evento ha visto confronti tra i rappresentanti delle diverse realtà coinvolte.
Si è svolta di recente a Pistoia l’annuale riunione europea della federazione europea “Cammini di Santiago”, organismo di cui Sansepolcro fa parte dal 2024. La città pierfrancescana era rappresentata dal presidente del consiglio comunale Antonello Antonelli, che per l’occasione ha realizzato un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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