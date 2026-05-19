Riunita a Pistoia la federazione europea dei Cammini di Santiago C' era anche Sansepolcro

Recentemente a Pistoia si è svolta l’assemblea annuale della federazione europea dei Cammini di Santiago, un organismo che coinvolge diverse città europee. Durante l’incontro si sono discusse questioni legate alla gestione e alla promozione dei percorsi, con la partecipazione di rappresentanti di varie località. Tra le città presenti c’era anche Sansepolcro, che dal 2024 entrerà ufficialmente a far parte della federazione. L’evento ha visto confronti tra i rappresentanti delle diverse realtà coinvolte.

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