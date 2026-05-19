Ritrovata la 14enne Francesca Luna | terminato l' incubo di familiari amici e prof

È stata ritrovata dopo essere scomparsa nel pomeriggio precedente. La 14enne, residente a Concorezzo, non aveva fatto rientro a casa dopo aver terminato le lezioni. La famiglia, gli amici e gli insegnanti avevano avviato le ricerche, che si sono concluse con il suo ritrovamento. Le autorità hanno confermato che la ragazza sta bene e si trova nelle mani dei propri cari. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente dopo la sua assenza.

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