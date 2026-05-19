Riserva Dannunziana | Radici in Comune denuncia la nuova rotatoria

Riserva Dannunziana è al centro di una disputa tra il Comune e un'associazione locale, che ha denunciato la recente installazione di una nuova rotatoria nella zona. La modifica alla legge forestale approvata dalla Regione Abruzzo è stata motivata con la volontà di facilitare i lavori per l’opera. Tuttavia, l’associazione sostiene che l’infrastruttura, pur avvicinando i comparti, comporta il taglio di una parte di bosco, creando così una contraddizione tra l’obiettivo di unificazione e l’impatto ambientale.

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? Punti chiave Perché la Regione Abruzzo ha modificato la legge forestale per l'opera?. Come può una rotatoria unificare i comparti se taglia il bosco?. Chi ha autorizzato l'abbattimento dei pini sopravvissuti all'incendio?. Quali rischi comporta il nuovo traffico sulla via scolastica Silone?.? In Breve Abbattimento di sei pini d'Aleppo sopravvissuti all'incendio nella zona retrodunale.. Regione Abruzzo modifica legge forestale per sanare l'assenza di autorizzazioni iniziali.. Carabinieri forestali bloccano i lavori per violazione dei vincoli ambientali originali.. Progetto prevede doppio senso su via Pantini e chiusura strada della Bonifica.. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riserva Dannunziana: Radici in Comune denuncia la nuova rotatoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La denuncia di Odoardi: "Nel degrado i bagni pubblici della Riserva Dannunziana" [FOTO]«Il grado di civiltà di un Paese si misura anche dalla qualità dei servizi igienici pubblici. Riserva Dannunziana sotto allerta: cadono alberi, zona chiusaDue alberi sono precipitati nella Riserva Dannunziana a seguito delle piogge che hanno colpito il territorio nelle ultime quarantotto ore,...