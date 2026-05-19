riposo attivo e alimentazione queste le regole del recupero

Oggi si corre una cronometro di 42 chilometri che collega Viareggio a Massa. La competizione si svolge in un percorso pianeggiante con diverse curve e tratti veloci, attirando gli appassionati di ciclismo. Tra i partecipanti più attesi ci sono il campione in carica e altri atleti di alto livello, pronti a sfidarsi su una distanza significativa. L’attenzione si concentra sulle strategie individuali e sulla condizione fisica di ciascun concorrente, in un evento che mette alla prova resistenza e concentrazione.

Oggi la crono di 42 km, da Viareggio a Massa. Vingegaard è probabile che dia un’altra lezione a tutti, anche se il gran favorito è il nostro Filippo Ganna. Non è detto, però, che il danese - fin qui calcolatore come pochi -, decida di avvicinarsi al giovane portoghese Afonso Eulalio in maglia rosa senza sfilargliela di dosso. Conviene anche a Jonas lasciarla sulle spalle del giovane portoghese: magari fino a Pila. Ieri, dopo tante fatiche, il secondo giorno di riposo. Pellizzari sta combattendo un virus intestinale che lo affligge da tre giorni (sarà dura per lui andare avanti). Sono in tanti a mostrare i segni della fatica e di questo parliamo con Emilio Magni, 76 anni, toscano di Vaiano, responsabile sanitario della XDS Astana, al suo ultimo Giro dopo trent’anni di onorata attività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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