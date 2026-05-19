Nella mattinata di oggi, un rimorchio ha urtato la struttura di un sottopasso lungo via Aldo Moro, nel comune di Empoli, causando la perdita di alcuni pezzi. L'incidente ha coinvolto anche altri due veicoli, tra cui un mezzo pesante e un’autovettura, che si trovavano nella stessa zona. L’impatto ha provocato disagi alla circolazione e interruzioni temporanee nel traffico, con le forze dell’ordine intervenute sul posto per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali feriti.

EMPOLI – Mattinata di caos e pesanti disagi alla circolazione nel comune di Empoli a causa di un violento impatto che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura in via Aldo Moro e la sua scorta, proprio in corrispondenza del sottopasso della superstrada Firenze-Pisa-Livorno. L’allarme è scattato intorno alle 10 di oggi, mobilitando d’urgenza i soccorsi e le forze dell’ordine. La dinamica del sinistro è legata al transito di un autoarticolato. Per cause in corso di accertamento, il cassone del rimorchio di un mezzo pesante, durante la marcia, ha urtato violentemente la parte dell’intradosso del sottopasso della FiPiLi. A causa del forte... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rimorchio colpisce la struttura del sottopasso e perde pezzi: colpiti altri due mezzi

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