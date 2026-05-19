Rimborsi spese per chi fa un trapianto fuori regione | c' è il primo via libera alla legge
Oggi la commissione Sanità ha approvato con maggioranza una proposta di legge che prevede rimborsi spese per chi si reca fuori regione per un trapianto. La proposta è stata presentata da un gruppo di partiti, tra cui il Partito Democratico, i Civici e il Movimento 5 Stelle, con la prima firma di una deputata del Pd. La misura riguarda chi deve affrontare spese di trasporto e alloggio legate a interventi di trapianto effettuati in altre aree del Paese.
Sostenere chi si reca fuori regione per un trapianto. Lo prevede la proposta di legge Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle a prima firma Eleonora Proni (Pd) approvata oggi a maggioranza dalla commissione Sanità presieduta da Giancarlo Muzzarelli. Ora la parola definitiva passa all’Assemblea. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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