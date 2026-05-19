Rimborsi spese per chi fa un trapianto fuori regione | c' è il primo via libera alla legge
Oggi la commissione Sanità ha dato il suo via libera a una proposta di legge che prevede rimborsi spese per chi si sposta fuori regione per sottoporsi a un trapianto. La proposta, sostenuta da più gruppi politici e presentata a firma di un rappresentante del Partito Democratico, è passata con il voto favorevole della maggioranza. La legge si propone di supportare economicamente chi deve affrontare il viaggio e il soggiorno necessari per ricevere un trapianto in strutture situate in altre regioni.
Sostenere chi si reca fuori regione per un trapianto. Lo prevede la proposta di legge Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle a prima firma Eleonora Proni (Pd) approvata oggi a maggioranza dalla commissione Sanità presieduta da Giancarlo Muzzarelli. Ora la parola definitiva passa all’Assemblea. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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