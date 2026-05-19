Rimborsi spese per chi fa un trapianto fuori regione | c' è il primo via libera alla legge

Oggi la commissione Sanità ha dato il suo via libera a una proposta di legge che prevede rimborsi spese per chi si sposta fuori regione per sottoporsi a un trapianto. La proposta, sostenuta da più gruppi politici e presentata a firma di un rappresentante del Partito Democratico, è passata con il voto favorevole della maggioranza. La legge si propone di supportare economicamente chi deve affrontare il viaggio e il soggiorno necessari per ricevere un trapianto in strutture situate in altre regioni.

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Sostenere chi si reca fuori regione per un trapianto. Lo prevede la proposta di legge Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle a prima firma Eleonora Proni (Pd) approvata oggi a maggioranza dalla commissione Sanità presieduta da Giancarlo Muzzarelli. Ora la parola definitiva passa all’Assemblea. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pregnant with CEO's baby after a drunk night, but his love hides a blood feud for her mother! Sullo stesso argomento Rimborsi a chi deve andare fuori regione per un intervento: l'associazione dei trapiantati promuove la proposta di leggeLe associazioni dei trapiantati promuovono il progetto di legge di Pd, Avs, Civici con de Pascale e M5 Stelle per assicurare un supporto finanziario,... In questi mesi la GdF ha acquisito spese e rimborsi sostenuti da arbitri e addetti al Var per capire chi andava a Lissone dove le presunte bussate di Rocchi sarebbero state più d’una. Ascoltato come testimone anche il tassista che accompagnava gli arbitri @ x.com Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: Ignobile richiesta, la respingeremo - Notizie reddit Spese sanitarie, 730 più facile per chi ha una polizza o una cassa che le rimborsaLe novità di quest’anno con il modello precompilato: dai dati inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate ai fogli riepilogativi ... repubblica.it Detrazione delle spese sanitarie, come funziona per chi ha un’assicurazione o un fondo che copre parte dell’esborsoGuida completa ai rimborsi sanitari: quando si possono detrarre le spese mediche già rimborsate da assicurazioni e fondi sanitari ... ilfattoquotidiano.it