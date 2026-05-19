Rifiuti abbandonati nel cantiere abbandonato da 14 anni

Un lettore segnala che nell’ex cantiere di via Duccio Galimberti, inattivo da 14 anni, si accumulano rifiuti abbandonati. Nonostante il tempo trascorso e la presenza di detriti, persone continuano a lasciare immondizia nell’area. La situazione si ripete nel corso delle settimane, senza che siano stati presi provvedimenti evidenti per rimuovere i rifiuti o vigilare sulla zona. La presenza di rifiuti abbandonati continua a rappresentare un problema di decoro e sicurezza per la zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Scrive il lettore: “Nell'ex cantiere abbandonato da 14 anni in via Duccio Galimberti gli incivili continuano abbandonare i rifiuti”. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Manfredonia, “Rifiuti abbandonati in casolare abbandonato”Questa è la realtà, che le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno trovato durante alcuni controlli,... Strada Contrada e i rifiuti abbandonati "inamovibili" da ormai quattro anniIl gruppo consigliare ModenaXModena riaccende i riflettori sull'immobilismo burocratico della vicenda, chiedendo all'Amministrazione una bonifica... Sequestrata discarica abusiva a Frosinone: rifiuti abbandonati da mesiI Carabinieri Forestali hanno recentemente sequestrato una discarica abusiva nella zona industriale di Frosinone, dove erano stati abbandonati per mesi materassi, fusti di vernice, scarti di cantiere ... rainews.it Rifiuti abbandonati per strada: Cavanella Po dimenticata nel degradoADRIA - Cavanella Po ha bisogno di attenzione e risposte concrete. È il senso della lettera dai toni decisi che Giovanni Bertaglia, ex candidato consigliere con la lista Il Cantiere Adria, ha ... ilgazzettino.it